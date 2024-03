Dienstag, 19.März Der Brief. An der Börse ist ein Brief eine Verkaufsorder, man spricht davon, dass "Brief im Markt ist", also Verkaufsorders bis hin zu einem Überhang. Das Gegenteil ist Geld. Und vor vier Jahren war extrem viel Brief im Markt, der ATX hat nach Auftauchen der Covid-Krise in wenigen Handelstagen bis 18. März 2020 von 2975 auf 1622 (!) Punkte im Low verloren, mehr als jede andere Börse. Am 19.3 folgte dann der Fall vorbörslich der Fall unter 1600 Punkte, es folgte jedoch die Wende. Zum einen durch einen konzertierten Offenen Brief der Börsenotierten, mit Hinweis, dass Österreichs Wirtschaft schon stark und widerstandsfähig sei. Ich fand dieses Zeichen super, wenngleich der eigentliche Grund natürlich das ...

