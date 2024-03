Die Aktien von Booking konnten die Unterstützungszone im Bereich von 3.410 US-Dollar bisher verteidigen und hier in den Vortagen nach oben abprallen. Am Vortag ging die Aktie zudem mit einer langen bullischen Tageskerze nahe am Tageshoch und direkt am 50er-EMA aus dem Handel. Gelingt hier ein weiterer Durchbruch nach oben, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. Zuvor hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Long-Position im Bereich der ...

