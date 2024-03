Die Douglas-Aktie startet am Donnerstag (21.3.) an der Frankfurter Börse. Am selben Tag wird die Aktie auch in den global market der Wiener Börse aufgenommen. Der Anbieter für Premium-Beauty hat im Zuge des IPOs Aktien zu je 26,0 Euro platziert. Die Angebotsspanne lag bei 26,0 bis 30,0 Euro. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Mio. Euro bei einem Bruttoemissionserlös für die Douglas AG von rund 850 Mio. Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. Euro entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...