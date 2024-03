DJ Lagarde: Zinssenkung im Juni möglich - Daten müssen stimmen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Juni mit der Senkung ihrer Leitzinsen beginnen. Voraussetzung sei, dass sich die unterliegende Inflation bis dahin wie von der EZB erwartet entwickle, die Löhne weniger dynamisch als zuletzt stiegen und die geldpolitische Transmission stark bleibe, sagte Lagarde bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers". "Wenn diese Daten ein ausreichendes Maß an Übereinstimmung zwischen dem Verlauf der zugrunde liegenden Inflation und unseren Projektionen erkennen lassen und die Transmission stark bleibt, können wir in die Senkungsphase unseres geldpolitischen Zyklus eintreten und die Politik weniger restriktiv gestalten", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext.

