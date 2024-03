Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Handelswoche präsentierte sich der Markt noch durchaus aktiv, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".So sei am Mittwoch vergangener Woche die Deutsche Kreditbank mit einer Neuemission (12,0y) in Höhe von EUR 500 Mio. auf die Investoren zugegangen. Am selben Tag habe sich mit der Vseobecna Uverova Banka (VU Banka) die erste Emittentin aus der CEE-Region in 2024 am Primärmarkt aktiv gezeigt. Der Deal (EUR 500 Mio.; 7,0y) habe final ein gut gefülltes Orderbuch von EUR 2,5 Mrd. aufgewiesen und zu einem Reoffer-Spread von ms +70 Bp platziert werden können, was eine deutliche Einengung gegenüber der ursprünglichen Guidance von ms +85 Bp area darstelle (Bid-to-cover-Ratio: 5,0x). ...

