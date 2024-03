Nissan verhandelt offenbar mit SK On über die Belieferung mit Batteriezellen für seine in den USA produzierten Elektroautos. Laut einem japanischen Medienbericht planen beide Unternehmen hierfür den Bau einer gemeinsamen Batteriefabrik in den USA, die 2026 mit der Produktion beginnen könnte. Nach Informationen der japanischen Tageszeitung Yomiuri Shimbun soll der Hintergrund der Überlegungen die aktuelle US-Förderpolitik sein. Nissan nutzt für seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...