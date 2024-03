• Schaffung von zwei unabhängigen Unternehmen mit der börsenkotierten CPH Group AG und der ausserbörslich handelbaren Perlen Industrieholding AG • Aufteilung durch Ausschüttung des Papiergeschäfts in Form einer Sachdividende an die Aktionäre • CPH Group AG mit klarem Fokus auf das Chemie- und Verpackungsgeschäft und seinen attraktiven Wachstumspotenzialen in globalen Nischenmärkten • Perlen Industrieholding AG konzentriert sich auf das Papiergeschäft und die konsequente Umsetzung der bestehenden Last-Man-Standing-Strategie. Zusätzlich soll das Nutzungspotential des Industrieareals in Perlen mit der Ansiedlung komplementärer industrieller Aktivitäten weiter ausgeschöpft werden • Marktauftritte unter den etablierten Marken Zeochem, Perlen Packaging und Perlen Papier bleiben unverändert • Ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Juni 2024 stimmt über die geplante Transaktion abPerlen, 20. März 2024 - Die CPH Chemie + Papier Holding AG (CPH) ist heute eine börsenkotierte Industrieholding mit drei unabhängigen und in verschiedenen Märkten operierenden Bereichen. Den rasch wachsenden und in globalen Nischenmärkten gut positionierten Bereichen Chemie und Verpackung steht das regionale, auf Kostenführerschaft fokussierte und volatilere Papiergeschäft gegenüber. Die Schwankungen des Papiergeschäfts erschweren eine konsistente Berechenbarkeit der Ergebnisentwicklung auf Gruppenstufe zunehmend.Der Verwaltungsrat der CPH beabsichtigt deshalb, die heutige Struktur zu verändern und aus der CPH Chemie + Papier Holding AG zwei fokussierte Gesellschaften zu formen, welche zukünftig ihre jeweiligen Strategien erfolgreich umsetzen können: Die weltweit tätige Wachstumsgesellschaft unter dem neuen Namen CPH Group AG mit den Bereichen Chemie und Verpackung sowie die Perlen Industrieholding AG, in der das Papiergeschäft und die Immobilien in Perlen gebündelt sind.Es ist geplant, das Papiergeschäft in Form einer Sachdividende von den Chemie- und Verpackungsaktivitäten zu trennen, wodurch jedem bestehenden CPH-Aktionär automatisch Aktien der Perlen Industrieholding AG zugeteilt werden. Während die CPH Group AG wie bis anhin an der SIX Swiss Exchange kotiert bleibt, sollen die Aktien der Perlen Industrieholding AG ausserbörslich über eine entsprechende Plattform handelbar sein.Operatives Geschäft wird unverändert fortgeführtDas operative Geschäft der einzelnen Bereiche Chemie, Verpackung und Papier ist von dieser geplanten Transaktion nicht tangiert. So wird sich der Marktauftritt nicht ändern und die Geschäfte werden weiterhin unter den etablierten Marken Zeochem (Chemie), Perlen Packaging (Verpackung) und Perlen Papier AG (Papier) geführt. Durch die Neugestaltung der beiden Holdingstrukturen ergeben sich auch für die Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner in den unabhängig voneinander tätigen operativen Unternehmen keine Veränderungen.CPH Group AG - Fokussierte Wachstumsgesellschaft mit guten Marktpositionen in attraktiven NischenmärktenIn der CPH Group AG wird die bewährte Differenzierungsstrategie der beiden Bereiche Chemie und Verpackung mit konsequenter Ausrichtung auf internationale Nischenmärkte mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen, organisch und über Akquisitionen, sowie fortlaufende Innovationen und Kundennähe fortgesetzt. Kombiniert wächst der Umsatz mit 3-5% pro Jahr. Dabei werden EBITDA-Margen von 16-18% und hohe freie Cashflows erzielt. Im Geschäftsjahr 2023 resultierte ein Umsatz von CHF 361 Millionen und ein EBITDA von CHF 65 Millionen.Im Bereich Chemie ist Zeochem als globaler Anbieter von Molekularsieben, Chromatographiegelen und deuterierten Produkten sehr gut positioniert. Zudem ist das Unternehmen durch eine vielseitige Anwendbarkeit ihrer Produkte in zahlreichen Industrien gut diversifiziert. Im Bereich Verpackung ist Perlen Packaging die Nummer drei weltweit als innovativer Anbieter von Hochbarriere-Blister-Folien hauptsächlich für die Pharmaindustrie etabliert. Perlen Packaging ist bekannt für seine hohe Innovationskraft gepaart mit Qualität, hoher Verlässlichkeit und Liefersicherheit.Perlen Industrieholding AG - Konsequente Umsetzung der Last-Man-Standing-Strategie kombiniert mit einer gezielten Weiterentwicklung des Industrieareals in PerlenDas Papiergeschäft der Perlen Papier AG und die Immobilien auf dem Areal in Perlen werden künftig in der Perlen Industrieholding AG gebündelt. Mit der Gründung einer eigenständigen Holdinggesellschaft geht ein klares Bekenntnis zum Papiergeschäft einher.Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Perlen Papier mit der konsequenten Umsetzung ihrer Last-Man-Standing-Strategie in den relevanten Märkten erfolgreich agieren kann. Sie soll sich im Rahmen der Konsolidierung dank der Verfolgung einer Kostenführerschafts-Strategie, langfristigen Kundenbeziehungen, einer starken Bilanz und ausgezeichnetem Know-how besser im Markt halten können als ihre Mitbewerber und so über den Zyklus auch in Zukunft ausreichende Margen generieren können. Zusätzlich agiert Perlen Papier bereits heute nahezu CO2-neutral und differenziert sich damit vom Wettbewerb. Mit dieser Strategie ist Perlen Papier in der Lage, die Volatilität des Papiergeschäfts mit tendenziell sinkender Nachfrage zu meistern. Im Geschäftsjahr 2023 wurde mit dem Papiergeschäft ein Umsatz von CHF 262 Millionen und ein EBITDA von CHF 37 Millionen erwirtschaftet.Gleichzeitig soll auf dem Gelände in Perlen das hochattraktive und logistisch breit erschlossene Industrieareal mit der Ansiedlung komplementärer industrieller Aktivitäten besser ausgeschöpft und weiterentwickelt werden.Diese strategische Ausrichtung lässt sich als praktisch schuldenfreies Unternehmen mit einer substanziellen Nettoliquidität, einer Eigenkapitalquote von rund 80% zum Zeitpunkt der Abspaltung und unterstützt von einem langfristig orientierten Familien-Ankeraktionär in einem ausserbörslichen Umfeld gezielter umsetzen.Es ist geplant, dass die Perlen Industrieholding AG eine regelmässige Dividende ausschüttet, welche sowohl an die Geschäftsentwicklung, den freien Cashflow und die Liquidität gekoppelt ist. Das Unternehmen wird auch weiterhin regelmässig über den Geschäftsgang berichten.Erhöhte Visibilität und klare Fokussierung begünstigen Abbau des BewertungsabschlagsDer Verwaltungsrat ist überzeugt, dass durch die Fokussierung auf die Segmente Chemie und Verpackung, die beide hohes Wachstumspotenzial in attraktiven Nischenmärken aufweisen bei gleichzeitiger Reduktion der Ergebnisschwankungen, der aus seiner Sicht heute vorhandene Bewertungsabschlag der CPH Chemie + Papier Holding AG abgebaut werden kann. Die CPH Group AG wird berechenbarer, womit die Attraktivität der Aktie für Kapitalmarktteilnehmer zunehmen wird. Damit sollten künftig auch das Handelsvolumen und die Liquidität positiv beeinflusst werden.Einberufung einer ausserordentlichen GeneralversammlungDie Zustimmung der Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2024 vorausgesetzt, soll jeder CPH-Aktionär pro gehaltene Namenaktie je eine Namenaktie der Perlen Industrieholding AG erhalten. Weitere Informationen und Details zur geplanten Transaktion und der Governance-Strukturen werden mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung veröffentlicht. Stimmen die Aktionäre der Transaktion zu, dürfte diese noch Ende des zweiten Quartals 2024 vollzogen werden, sofern die üblichen behördlichen Zustimmungen vorliegen.Peter Schaub, Verwaltungsratspräsident der CPH Chemie + Papier Holding AG, betont: «Die CPH agiert vorausschauend und aus einer Position der Stärke, nachdem 2023 das zweitbeste Resultat der Firmengeschichte mit einer deutlichen Ergebnissteigerung im Vergleich zur Vor-Pandemie-Periode resultierte. Mit der geplanten Transaktion bleiben die wachstums- und margenstarken Bereiche der Gruppe in einer Gesellschaft gebündelt, mit entsprechendem Neu-bewertungspotenzial. Die Strategie des volatileren Papiergeschäfts lässt sich als nicht mehr börsenkotierte Firma gezielter umsetzen. Die Familien-Ankeraktionäre unterstützen diese Transaktion und bleiben in beiden Firmen investiert.»Vollständige Medienmitteilung herunterladen:https://cph.ch/de/public/documents/medien/Medienmitteilungen/20240320-cph-mm-transaktion-final.pdf