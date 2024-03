© Foto: dpa - Christoph Soeder



Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat heute seine Jahreszahlen für 2023 vorgelegt. Dabei wurde ein Milliardenverlust aufgrund von Wertberichtigungen bekannt gegeben. Die Details. Zwar konnte die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen das bereinigte EBITDA um 1,0 Prozent auf 634,8 Millionen Euro steigern, die Funds from Operations (FFO) gingen jedoch um 3,3 Prozent auf 521,8 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand aufgrund von Wertberichtigungen und eines starken Kostenanstieges ein Verlust von über 2,76 Milliarden Euro - mehr als sechsmal so viel wie im Vorjahr. Das Managment erklärte: "Trotz aller Herausforderungen sehen wir uns auch für 2024 gut aufgestellt. So erwarten wir für das …