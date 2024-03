Kurz vor US-Zinsentscheid: Inflation in Großbritannien sinkt stärker als erwartet

Werbung







Die fallende britische Inflation trifft mit der amerikanischen Zinsentscheidung von heute Abend zusammen. Die Märkte steuern auf einen kaum bewegten Handelsbeginn zu.



Heute Morgen sind die Zahlen von der Inflation im Vereinigten Königsreich veröffentlicht worden. Die Inflationsrate ist auf 3,4% gefallen, im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies eine Senkung von 0,6 Prozentpunkten. Aus verschiedenen Medienberichten ging hervor, dass überwiegend mit einem leichteren Rückgang gerechnet wurde. Außerdem sind die Verbraucherpreise im Februar um 0,6% im gegenüber dem Vormonat gestiegen.



Der britische Leitzins ist im Vergleich zur Eurozone deutlich höher. Es wird erwartet, dass der hohe, 5,25 prozentige Leitzins bei der morgigen Zinsentscheidung unverändert bleibt. Ebenso entscheiden die Amerikaner heute Abend über ihren Leitzins. Auch hier wird keine Änderung erwartet, interessant wird aber der Ausblick auf die weitere Geldpolitik im Verlauf des Jahres werden. Die Märkte warten spannend auf den neuen Ereignissen.









HSBC Handelszeiten grundsätzlich trotz USA Zeitumstellung unverändert



In den USA ist bereits auf Sommerzeit umgestellt worden. Daher fällt das Handelsende der US-Aktienbörsen bis zur Umstellung auf Sommerzeit in Zentraleuropa am 31. März auf 21 Uhr MEZ. Der Handel unserer Hebel- und Anlageprodukte auf US-Aktien und -Indizes ist jedoch grundsätzlich weiterhin bis 22 Uhr möglich. Allerdings wird es aufgrund geringerer Liquidität außerhalb der Handelszeiten der Basiswerte in den USA zu Ausweitungen der Spreads unserer Zertifikate und Optionsscheine kommen. Jedoch haben Sie vielfaltige Möglichkeiten, um von unseren unveränderten Handelszeiten zu profitieren.









Quelle: HSBC