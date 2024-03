In unsicheren Zeiten kann es sich lohnen, nach alternativen Kapitalanlagen Ausschau zu halten. Eine davon können Investments in Kunst sein. Julian Kutzim, Geschäftsführer der Kunstinvestmentplattform arttrade, erläutert, was sein Unternehmen auf diesem Gebiet Anlegern und Beratern bietet. Interview mit Julian Kutzim, Geschäftsführer von arttradeHerr Kutzim, mit arttrade ermöglichen Sie dem Privatanleger Investments in Kunst. Was ist das Spannende an dieser Anlageklasse? Für ein Investment in Kunst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...