BERN (dpa-AFX) - Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat das Team-Quartier der Schweizer Nationalmannschaft verlassen und ist nach Deutschland zurückgekehrt. Wie der Schweizer Verband SFV erklärte, hätten die Borussia und der SFV beschlossen, "keine weiteren Risiken" eingehen zu wollen. Der 26-Jährige hatte vier der letzten sechs Dortmunder Pflichtspiele wegen muskulärer Probleme verpasst.

Die Schweizer spielen am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Dublin gegen Irland. Nach Kobels Abreise stehen noch sechs Bundesliga-Spieler im Aufgebot der Eidgenossen./sho/DP/men