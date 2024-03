Am Mittwochmorgen wird eine weitere Aktie als möglicher Profiteur des Nvidia-Booms gehandelt. Es ist niemand geringeres als der südkoreanische Elektronikriese Samsung.Mit einem Plus von 5,6 Prozent an der Heimatbörse in Seoul markierte Samsung am Mittwoch den besten Handelstag seit über einem halben Jahr. Ursache für den kräftigen Kursanstieg sind Berichte darüber, dass KI-Überflieger Nvidia für seine Produkte schon bald auf die Speicherchips der Südkoreaner setzen könnte. Nvidia erprobt Samsung-Speicher Berichten zufolge erprobt Nvidia derzeit sogenannte High-Bandwidth-Memory-Chips, also Speicher mit hoher Bandbreite, der neuesten Generation HBM3E. Die Erprobung wurde von Jensen Huang, dem …