Heute im gabb: Um 11:51 liegt der ATX mit +0.12 Prozent im Plus bei 3458 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 0.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +1.97% auf 42.775 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.75% auf 3.3375 Euro und Palfinger mit +1.43% auf 23.025 Euro. Zum Vergleich der DAX: 18021 (+0.03%, Ultimo 2023: 16751, 7.58% ytd). - PIR-News: News von Valneva, Frequentis, stock3, Douglas- Nachlese: FMA, Gereon Kruse, Diana Neumüller-Klein- Unser Volumensblick sagt: Flughafen Wien, Telekom Austria, Post auffällig, Günther Ofner führt den 2. Tag in der GGC- Börsegeschichte 20.3: Der 2. Trendwende-Supertag 2020 nach Covid- Österreich-Depots: Hinter der Benchmark- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.24% vs. last gabb, -3.04% ...

