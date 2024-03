Zeal Network stockt die Beteiligung an Lotto24 auf und wird nach Abschluss neu abgeschlossener Aktienkaufverträge rund 95,45 Prozent der Anteile an Lotto24 halten. "Der Vollzug der Aktienkaufverträge wird voraussichtlich in den nächsten Tagen stattfinden", meldet die Gesellschaft und kündigt zugleich an, dass man unmittelbar danach einen Squeeze-Out ...

Den vollständigen Artikel lesen ...