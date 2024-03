Anzeige / Werbung

Auch die Aktie des einstigen Platzhirsches Canopy Growth profitiert gegenwärtig von der guten Stimmung.

Der letzte Freitag (15. März) hat dem am Boden liegenden Cannabis-Sektor wieder neues Leben eingehaucht. Vielmehr waren es die Äußerungen der US-Vizepräsidentin Harris, die man kurz und knapp als Aufforderung in Richtung Drug Enforcement Administration (DEA) interpretieren könnte, die bisherige Einstufung von Cannabis in Schedule I (zusammen mit unter anderem Heroin) zu überdenken und das Ganze neu zu bewerten.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar: "Ist das der ersehnte Befreiungsschlag?" vom 18. März.

Für die Cannabis-Aktien waren die Äußerungen (mehr ist es ja noch nicht) das Startsignal für eine Rally. Der eine oder andere, der bislang auf weiter sinkende Kurse gesetzt hatte, dürfte kalte Füße bekommen haben, was wiederum die Dynamik des Kursanstiegs erklären dürfte.

Noch einmal: Es hat sich (noch) nichts Grundlegendes geändert. Die DEA entscheidet frei. Somit sind das Wann und erst recht das Ob noch völlig offen.

Auch die Aktie des einstigen Platzhirsches Canopy Growth profitiert gegenwärtig von der guten Stimmung. Der untere Chart verdeutlicht aber auch, dass aus charttechnischer Sicht trotz der Kursgewinne noch nicht sonderlich viel erreicht wurde. Die Gefahr plötzlich einsetzender Gewinnmitnahmen ist darüber hinaus ein ständiger Begleiter.

Die Aktie muss über die Widerstände von 5 US-Dollar und 5,8 US-Dollar, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen und sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 7,5 US-Dollar zu eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite ist zu konstatieren, dass der Druck auf die eminent wichtige Unterstützung von 2,8 US-Dollar erst einmal nachgelassen hat. Eine nachhaltige Stabilisierung oder gar eine Entlastung würde erst bei Kursen jenseits der 5 US-Dollar stattfinden.

