Philipp Haas, präsentiert in einem Video einen vielversprechenden Nebenwert aus Italien namens Civita Navi Systems und betont die interessanten Zielindustrien des Unternehmens. Er weist darauf hin, dass seine Präsentation keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellt und dass er minimal in das Unternehmen investiert ist, was potenzielle Interessenskonflikte mit sich bringen könnte. Civita Navi Systems beliefert Militäreinrichtungen und Industriekunden im Minenbereich mit einem speziellen Produkt, inertialen Sensoren, die beispielsweise die Geschwindigkeit von Schiffen messen können, wenn das GPS-Signal verloren geht. Diese Sensoren sind entscheidend für U-Boote, Drohnen, Schiffe und sogar Autos in Tunneln, um die Positionierung zu gewährleisten, insbesondere in Zeiten zunehmender ...

