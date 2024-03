DAX lauert weiter: Rheinmetall: Chef verkauft - Douglas: Nachfrage schwach - Kering: Gewinnwarnung

Der Luxusgüter-Produzent wirbelt die DAX-Familie auf. In der ersten Liga fällt Adidas aufgrund der Gewinnwarnung ans DAX-Ende. In den hinteren Reihen leiden Puma und Hugo Boss. Aber auch LVMH, Hermes und Richmont leiden!Der Dax lauert weiter unweit seines Rekordhochs. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fester lehnen. Zwar dürfte der Leitzins nach einhelliger Meinung von Beobachtern in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent verharren. Doch Investoren erhoffen sich vor allem von der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell Hinweise darauf, wann mit der ersten Zinssenkung in diesem Jahr zu rechnen ist und wie stark die Notenbanker im …

