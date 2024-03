Bonn, Germany, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Scanbot SDK hat seine Partnerschaft mit Cypher Robotics (https://scanbot.io/de/success-stories/cypher-robotics/) bekannt gegeben, einem Unternehmen, das sich auf autonome Robotik-Lösungen spezialisiert hat. Durch die Verknüpfung modernster Barcode- und Roboter-Technologie wollen sie Lager- und Inventurprozesse branchenübergreifend rationalisieren.Cypher Robotics setzt die Linux-Variante der Barcode-Scan-Software von Scanbot SDK in seinen automatischen Cycle-Counting-Systemen ein. Dies senkt Betriebskosten, eliminiert menschliche Fehler und liefert Live-Bestandsdaten, die eine effizientere Bedarfsplanung ermöglichen."Unsere Unternehmen haben das gleiche Ziel: Wir wollen Kunden helfen, Kosten zu senken, indem wir träge und fehleranfällige manuelle Prozesse eliminieren. Daher war diese Partnerschaft eine logische Folge", sagt Christoph Wagner, CEO von Scanbot SDK. "Das Team von Cypher Robotics hat unser Linux Barcode Scanner SDK in nur drei Wochen implementiert und getestet. Zu sehen, wie ihr autonomes Inventursystem Barcodes in Millisekunden scannt, zeigt, wie gut sich unsere Produkte ergänzen."Die Automatisierung von Aufgaben wie der Zykluszählung sorgt zum einen für eine fehlerfreie Bestandsverwaltung und zum anderen dafür, dass Fachkräfte weniger Zeit für repetitive Arbeiten aufwenden müssen. Dank der Offline-Funktionalität des Barcode Scanner SDKs benötigt der autonome Scanner keine permanente Verbindung zu einer Cloud oder einem Remote-System. Stattdessen werden die Scan-Ergebnisse lokal gespeichert. Sobald sich der Roboter wieder mit der Docking-Station verbindet, werden sie an die Datenbank des Lagers übertragen. Nach Schätzungen von Cypher Robotics kann dieser Ansatz den Zeitaufwand für die Inventurzählung um 90 % reduzieren.Über Scanbot SDKScanbot SDK (https://scanbot.io/de/) bietet schnelle und zuverlässige mobile Lösungen zur Datenerfassung für Linux, Android, iOS, Windows und Web. Mit der Scanbot SDK-Technologie können Unternehmen die langsame und fehleranfällige manuelle Dateneingabe eliminieren und so ihre Kosten senken. Mehr als 250 Unternehmen weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK für Milliarden von Scans pro Jahr.Contact:Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044, press@scanbot.ioPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2365950/Scanbot_SDK_Partnership.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2201400/Scanbot_RedBlack_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cypher-robotics-und-scanbot-sdk-automatisieren-gemeinsam-die-inventurzahlung-302092911.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091711/100917228