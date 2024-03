Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im ETF-Handel ist die Kauflaune ungebremst, DAX, S&P 500 sowie NASDAQ bleiben nahe ihren Allzeithochs, so die Deutsche Börse AG."Es ist weiter viel los und die Käufe überwiegen", berichte Frank Mohr von der Société Générale. "Vor allem US- und Technologieaktien kommen gut an." Sowohl bei der ICF Bank als auch bei Lang & Schwarz würden unterdessen Krypto-ETNs das Geschäft dominieren. "Die Umsätze sind außergewöhnlich hoch, teils spektakulär, auch die Einzelorders", berichte ICF-Händler Ivo Orlemann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...