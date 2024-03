© Foto: CFOTO - picture alliance



Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar hat am Mittwochvormittag seinen Quartalsbericht vorgestellt. Vor allem beim Umsatz können sich die Zahlen des Konkurrenten von First Solar sehen lassen.JinkoSolar ist einer der größten Solarmodulhersteller der Welt. Damit ist der Geschäftsbericht der Chinesen ein wichtiger Stimmungstest für die gesamte Branche - und der fällt nach den am Mittwoch vorgelegten Zahlen durchaus gut, zumindest aber besser als erwartet aus. Umsatz übertrifft Prognose deutlich Zwar kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal nur um überschaubare 3,3 Prozent, das Ergebnis in Höhe von 4,62 Milliarden US-Dollar ist allerdings eine handfeste Überraschung. …