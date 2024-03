Der Münchener Verein richtet zum 1. April 2024 den neuen Fachbereich Lebensversicherung ein. Thomas Klemm übernimmt.Ziel ist es, die Lebensversicherungssparte zu stärken und die Position des Münchener Verein in diesem wettbewerbsintensiven Markt weiter auszubauen. Thomas Klemm, bisher Teamleiter im Fachbereich IT, übernimmt die Leitung des neuen Fachbereichs. Der 52-jährige bringt in seiner neuen Funktion jahrzehntelange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...