Zinshammer in Deutschland: Diese Bank bietet plötzlich die höchsten Festgeldzinsen in ganz Deutschland in Höhe von 3,8 Prozent für sechs Monate. Allerdings ist das Angebot nur bis 26.03. gültig - jetzt müssen Sparer schnell sein: Eigentlich gehen die Angebote von Tages- und Festgeldern in Deutschland laut Untersuchungen von Verivox & Co. zuletzt deutlich zurück. Allerdings packt die Bank of Scotland nun den Zinshammer aus: Neues höchstes Festgeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...