Das Raiffeisen Zertifikate-Team wurde von Structured Retail Products (SRP) mit dem SRP Award 2024 ausgezeichnet. Der Zertifikate Emittent der Raiffeisen Bank International erhielt den europaweit ersten Platz in der Kategorie "Initiativen für Finanzbildung". Philipp Arnold, Abteilungsleiter Zertifikate Sales und Marketing: "Dieser Award ist eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Leistungen, die wir für die Finanzbildung vollbringen. Wir erreichen mit unseren Maßnahmen sämtliche Stakeholder: Sowohl die Berater:innen des österreichischen Raiffeisen Sektors, als auch unsere Netzwerkbanken in den osteuropäischen Kernmärkten und in weiterer Folge die vielen interessierten Menschen, die ihren Wissensstand über ...

