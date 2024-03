Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5525/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #613: - ATX im ytd-Plus, der April mit der Dividendenphase ist traditionell gut, vielleicht auch heuer- vor vier Jahren hatten wir den drittbesten Handelstag in der ATX-Geschichte- In den News: News von Valneva, Frequentis, stock3, Douglas- Where The Wild Roses Grow mit Diana Neumüller-Klein https://audio-cd.at/page/podcast/5522/ - weiter gehts im Podcast Links:- Börsenradio Live-Blick 20/3: DAX wartet, Siemens nach Dienstag-Schock stabilisiert, Rheinmetall fällt. Kommt ...

