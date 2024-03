Weil sein Schweif die Form von "Teufelshörnern" zu haben scheint, tauften ihn findige Himmelsbeobachter:innen "Teufelskomet". In den kommenden Tagen ist 12P/Pons-Brooks am Abendhimmel zu sehen. Wir erklären euch, wie ihr ihn findet. In den Jahren 1812 beziehungsweise 1883 von den beiden Astronomen Jean-Louis Pons und William Robert Brooks entdeckt und beschrieben, kommt der Komet 12P/Pons-Brooks auf seiner Umlaufbahn alle 71 Jahre in Sonnennähe. ...

