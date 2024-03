London (www.fondscheck.de) - HANetf hat Andre Voinea, ehemals Head of DACH Sales des Unternehmens, zum Head of Europe Sales ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit ermöglicht die ETF-Plattform eine größere Abdeckung der europäischen Regionen. Voinea verfügt über mehr als 17 Jahre Branchenerfahrung, darunter mehr als fünf Jahre bei HANetf. Er hat maßgeblich zum Ausbau der Präsenz des Unternehmens in der DACH-Region beigetragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...