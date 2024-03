Bochum (ots) -Die Mitglieder der Vertreterversammlung befassten sich am 20. März unter anderem mit der Rente und dem Präventionsangebot RV Fit.Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) beschäftigte sich in ihrer Sitzung am 20. März 2024 unter anderem mit dem Gesetzentwurf zum Rentenpaket II und der Errichtung der Stiftung "Generationenkapital". Die Stiftung soll aus den Erträgen des Stiftungsvermögens einen Finanzierungsbeitrag an die Deutsche Rentenversicherung leisten.Die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2025 hinaus bis 2039 könne das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung stärken, sagte Robert Prill, alternierender Vorsitzenden der Vertreterversammlung und Versichertenvertreter, und fügte hinzu: "Die Abkehr von der doppelten Haltelinie kann aber zu einer Überforderung der Beitragszahler führen. Es fehlt eine verlässliche obere Belastungsgrenze für die Beitragszahlenden". Wichtig sei zudem, "dass sichergestellt ist, dass keine Beitragsgelder der Sozialversicherung für das Generationenkapital genutzt werden". In Bezug auf die Aktienerträge des Generationenkapitals stellte Prill in Frage, ob sich die Erwartungen an die benötigten Renditen, die zur Rentenfinanzierung herangezogen werden sollen, in ausreichender Höhe einstellen würden.Die Mitglieder der Vertreterversammlung wurden darüber hinaus über das Präventionsprogramm RV Fit der Deutschen Rentenversicherung (DRV) informiert. Das Programm für aktiv Berufstätige findet in der Regel berufsbegleitend außerhalb der Arbeitszeit in Partnereinrichtungen der DRV statt. Für Personengruppen, die aufgrund ihrer beruflichen Situation ein berufsbegleitendes Training nicht wahrnehmen können oder für Personen, für die ein wohnort- oder arbeitsnahes Angebot nicht zu realisieren ist, bietet die KBS ein Kompaktangebot an.Dieses spezifische Programm besteht aus einem einwöchigen stationären Modul in einer Reha-Klinik und einem nachfolgenden digitalen Trainingsangebot über eine App. Das Ziel ist, ersten gesundheitlichen Beschwerden frühzeitig entgegenzuwirken.Die KBS bietet das Kompaktangebot RV Fit in drei eigenen und in zwei privaten Reha-Kliniken an. "Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Reha-Kliniken der KBS überzeugen mit einer hohen Qualität, die Angebote werden ständig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten angepasst", erklärte Andreas Gülker, Mitglied der KBS-Geschäftsführung und zuständig für die Rehabilitation.Weitere Informationen zum Programm: www.rv-fit.deWeitere Informationen zu den Kliniken:- Borkum: www.knappschafts-klinik-borkum.de- Warmbad: www.knappschafts-klinik-warmbad.de- Marquartstein: www.chiemgau-klinik.de- Bad Lauterberg: https://www.badlauterberg.de/hotel/kirchberg-klinik- Usedom: https://www.rehaklinik-usedom.de/Fotomaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie unter http://www.kbs.de/pressedownloadPorträtbild von Robert Prill: https://www.kbs.de/SharedDocs/Bilder/DE/Presse/Selbstverwaltung/prill.htmlPorträtbild von Andreas Gülker: https://www.kbs.de/SharedDocs/Bilder/DE/Presse/geschaeftsfuehrer/guelker.htmlPressekontakt:Dr. Christiane KrügerPressesprecherinDeutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeTel. 0234 304-85200Mobil 0160 2904853christiane.krueger@kbs.dewww.kbs.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76022/5739871