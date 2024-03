Seit Ewigkeiten dominieren US-Aktien die globalen Märkte und sind zum Schwergewicht in Indizes wie dem MSCI World geworden. Doch Morgan Stanley warnt nun: damit könnte es bald vorbei sein. Durch die Stärke des US-Dollar haben US-Aktien in der Vergangenheit die globalen Märkte dominieren können, so die Analysten von Morgan Stanley. In einer neu veröffentlichten Studie ließen die Experten allerdings Zweifel aufkommen, ob dies in Zukunft noch so sein ...

