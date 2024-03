Die Allzeithochs beim Bitcoin sind vorerst in eine etwas weitere Ferne gerückt. Die Kryptowährung stand in den vergangenen Handelstagen stark unter Druck und lief zwischenzeitlich auf die Marke von 60.000 US$ zu. Ist das der Anfang einer größeren Korrektur? Bitcoin vorgestellt Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Die Kryptowährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...