Am Mittwoch zeigt sich ein seltenes Bild, denn die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) korrigiert anfangs um -4% und findet sich daher zwischenzeitlich am DAX-Ende wieder. Inzwischen geht es wieder hoch. Der Grund für die Irritationen ist nicht operativer Natur... Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist Rheinmetall der zweitgrößte deutsche Hersteller von Rüstungsgütern. ...

