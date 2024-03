Zusammenfassung:

Die EU-Initiative zielt auf die Entwicklung sicherer, offener und zuverlässiger Cloud-Infrastrukturen und -Dienste zur Unterstützung des digitalen Wandels in der Union ab

Adva Network Security entwickelt im Rahmen von IPCEI-CIS quantensichere Netzzugangstechnologie mit geschützter Edge-Cloud und Softwarelösungen für einen ausfallsicheren Betrieb

Neues Kompetenzzentrum in Berlin für zukunftssichere Cloud-Vernetzung ist ein wichtiger Impuls für die digitale Souveränität Deutschlands

Adva Network Security gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein national gefördertes Projekt zur Entwicklung Cloud-optimierter, sicherer Netzzugangstechnik startet. Im Rahmen der europäischen IPCEI-Verbundvorhaben (Important Projects of Common European Interest) läuft eine umfassende Förderinitiative zur Schaffung von skalierbaren, echtzeitfähigen, dezentralen und offenen Cloud-Infrastrukturen und -Diensten der nächsten Generation (IPCEI-CIS), um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Unter den 19 teilnehmenden deutschen Unternehmen ist die Adva Network Security für die Entwicklung einer hochsicheren Netzzugangstechnologie mit integrierter Edge-Cloud und Softwarelösungen für einen robusten Betrieb verantwortlich. Diese Komponenten werden zum wesentlichen Bestandteil einer unabhängigen europäischen Cloud-Plattform, welche die schnelle Verarbeitung von geschäftskritischen und sensiblen Daten im Zugangsbereich des Netzes ermöglicht.

"Die Sicherheit von unternehmenskritischen Netzen stellt deren Betreiber vor große Herausforderungen: Das Quantencomputing droht etablierte Sicherheitsmechanismen zu kompromittieren, während die fortschreitende Digitalisierung eine schnelle, vertrauenswürdige Datenverarbeitung am Rande der Netze erfordert. Unser Projekt im Rahmen des IPCEI-CIS Verbundvorhabens adressiert beide Probleme und bietet durch Automatisierung einen sehr einfachen Betrieb", sagte Wolfgang Keil, Senior Director Cybersecurity Project Management bei Adva Network Security. "Wir nutzen unsere Erfahrung in den Bereichen Quantensicherheit, geschütztes Hosting und Betrieb von Hochsicherheitsnetzen, um einen sicheren Zugang zur europäischen Cloud zu entwickeln. Dazu gehört das geschützte Hosting von virtualisierten Netzwerkfunktionen im Zugangsbereich, so dass sensible Daten sicher und schnell vor Ort verarbeitet werden können, bevor sie verschlüsselt in die Cloud übertragen werden."

Das Projekt TRUsted cloud connectivity for automated Endpoint SECurity (TRUE-SEC) ist am 1. Januar 2024 gestartet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert und von der Europäischen Union finanziert. Ziel ist es, eine innovative Lösung für den sicheren Netzzugang zu schaffen. Die Adva Network Security GmbH, bekannt für ihre Expertise im Bereich hochsicherer Netzwerke, wurde mit der Entwicklung dieser kritischen Komponente für eine durchgängige europäische Cloud-Infrastruktur betraut. IPCEI-CIS zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit vielen Projektpartnern eine standardisierte, offene und nachhaltige Cloud-Infrastruktur für zukunftssichere Datendienste unter Einhaltung strenger gesetzlicher Anforderungen zu schaffen. Die Initiative ist ein wichtiger Schritt, um die autonome und souveräne Cloud-Technologie in Europa voranzubringen.

"Unsere Technologie wird bereits in zahlreichen Hochsicherheitsnetzen eingesetzt und schützt einige der sensibelsten und unternehmenskritischsten Daten. Neue Bedrohungsszenarien erfordern jedoch eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Mit unserer Beteiligung an der IPCEI-CIS-Initiative leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Souveränität europäischer Cloud-Infrastrukturen und -Dienste", kommentierte Michael Roth, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Die Förderung ermöglicht uns den Ausbau unseres Kompetenzzentrums für Netzsicherheit in Berlin. Unser wachsendes Team von Cybersecurity- und Netzwerkspezialisten trägt mit innovativen und technologisch anspruchsvollen Lösungen entscheidend dazu bei, die Sicherheit und damit die Akzeptanz von Cloud-Diensten zu erhöhen. Wir sind stolz darauf, diesen Beitrag leisten zu können und fühlen uns geehrt, die digitale Zukunft Deutschlands mitgestalten zu können."

Über Adva Network Security

Adva Network Security hat sich auf den Schutz von Datennetzen mit hohem Sicherheitsbedarf spezialisiert. Mit unserer ConnectGuard Sicherheitstechnik sind Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen schon heute in der Lage, zukünftige Cyber-Angriffe durch Quantencomputer abzuwehren. Unsere Verschlüsselungslösungen zeichnen sich durch eine sehr geringe Latenzzeit aus und bieten Glasfasernetzen einen umfassenden Schutz auf mehreren Netzebenen. Anerkannte Sicherheitsexperten haben unser Unternehmen in Deutschland gegründet, um Organisationen und Behörden beim Schutz ihrer Netze zu unterstützen und damit Cyber-Bedrohungen ihrer kritischen Anwendungen abzuwenden. Unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sowie unsere Verschlüsselungslösungen wurden von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert und zugelassen. Erfahren Sie mehr unter www.advasecurity.com.

