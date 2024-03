ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach Marktdaten der Franzosen für den Februar auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Reifenersatzgeschäft in Europa nehme Fahrt auf, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Januar habe sich das Absatzwachstum in Europa und Nordamerika beschleunigt. In Europa bauten Reifenhändler Bestände an Sommerreifen auf. Unter den Reifenproduzenten bevorzuge er die Aktien von Pirelli./bek/la



