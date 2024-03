Der Hebel bei Zertifikaten - ein Faktor, der das Glück aber auch das Pech bei Produkten multiplizieren kann. In welcher Höhe der Hebel gewählt wird, hängt von der persönlichen Risikoaffinität ab. Prinzipiell gilt: Je höher der Hebel, umso spekulativer wird die Rendite. Aber was, wenn der Hebel während der Laufzeit kleiner wird. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe, HSBC.