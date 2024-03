© Foto: Fabian Sommer - dpa



Intel will auf dem Markt für KI-Chips angreifen und plant Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. Dafür erhält der US-Chiphersteller auch staatliche Unterstützung. Die Aktie legt vorbörslich zu. Die Details.Intel plant Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar in den Bau und die Erweiterung von Fabriken in vier US-Bundesstaaten. Der Chiphersteller hat sich bereits 19,5 Milliarden US-Dollar an staatlichen Subventionen und Krediten gesichert - und hofft auf weitere 25 Milliarden US-Dollar in Form von Steuererleichterungen, berichtet Reuters. Im Mittelpunkt von Intels fünfjährigem Plan steht die Erschließung eines leeren Geländes in der Nähe von Columbus, Ohio, für das, …