MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich vor Geschäftszahlen für 2023 auf "Add" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach einer soliden Nachfrage im Schlussquartal sollte der Logistikspezialist die Erwartungen an das Gesamtjahr erfüllt haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das laufende Jahr werde aber wohl schwieriger, die Hoffnung ruhe auf einer sich erholenden Nachfrage im zweiten Halbjahr./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 13:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

