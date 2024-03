DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS X10 bereitet Flughafen Luxemburg für zukunftssichere Sprachkommunikation vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien / Österreich (pta/20.03.2024/14:01) - * Das Frequentis X10 Sprachkommunikationssystem (VCS) wird die Tower- und Anfluginfrastruktur für Luft-Boden- und Boden-Boden-Kommunikation modernisieren * Das X10 VCS bietet einen marktführenden Ansatz bei Cybersicherheit und das intuitivste Human-Machine-Interface für Lots:innen

Die Luxembourg Air Navigation Administration (ANA) hat das Frequentis X10 VCS ausgewählt, um die Sprachkommunikationssystem-Infrastruktur für ihre Tower-Kontrollzentrale und Anflugkontrollstelle am Flughafen Luxemburg zu modernisieren.

Das X10 VCS ist ein vollständig Software-basiertes und Flugsicherungs(ATM)-kompatibles IT VCS, sowohl für den virtuellen als auch den konventionellen Luftraum geeignet. Die Lösung verfügt über alle nötigen Funktionen, um verlässliche Luft-Boden- und Boden-Boden-Kommunikation zu ermöglichen. Sie bietet die Ausfall- und Cybersicherheit, die ein System für sicherheitskritische Flugsicherung benötigt, mit einem einzigartigen Multiredundanz-Konzept und der Fähigkeit, die Kapazität je nach Nachfrage anzupassen.

"Das X10 ist unser VCS der nächsten Generation. Es ist auf operative Flexibilität und eine zukunftssichere Updatestrategie ausgelegt, die die Betriebskontinuität während des gesamten Flugsicherungsbetriebs gewährleistet", sagt Hannu Juurakko, Frequentis Executive Vice President ATM Civil und Vorsitzender des ATM Executive Teams. "Wir arbeiten schon seit über 20 Jahren mit Luxembourg ANA zusammen und unterstützen unseren Kunden bei den sich ändernden Anforderungen seines Luftraums, indem wir das modernste VCS auf dem Markt mit einem klaren Weg zu einer zukünftigen einheitlichen Kommunikationslösung anbieten."

Das Frequentis X10 VCS bringt einen Mehrwert für jeden Flugsicherungsbetrieb, was es aus Perspektive der Fluglots:innen besonders wertvoll macht. Das Managen von Szenarien ist einfach und intuitiv, ohne Unterbrechung der Leistungserbringung. Die fortgeschrittenen User:innen-Funktionen, einschließlich der sensiblen und gestenbasierten Bedienung, stellen sicher, dass jede Störung auf dem Bedienfeld beseitigt wird.

"Als jahrzehntelanger Kunde von Frequentis haben wir uneingeschränktes Vertrauen in ihre Lösungen und freuen uns auf diese VCS-Modernisierung, die uns dabei unterstützen wird, die steigenden Anforderungen an die Flugsicherung zu managen, uns auf künftige Erfordernisse vorzubereiten und das höchste Sicherheitsniveau für unsere Kund:innen sicherzustellen", sagt Claudio Clori, Director, Administration von Air Navigation.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 09:01 ET (13:01 GMT)