ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach einem Analystentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Im Gesamtjahr werde der Free Cashflow positiv sein im niedrigen einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, schrieb Analyst Gavin Parsons am Mittwoch mit Bezug auf entsprechende Aussagen des Finanzchefs Brian West. Eine etwaige Übernahme des Zulieferers Spirit Aerosystems durch de Flugzeugbauer werde nicht mittels einer Kapitalerhöhung finanziert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la



