Zürich, Schweiz (ots) -Anapaya, ein Schweizer Anbieter von Netzwerklösungen, hat mit AWS (Amazon Web Services) und dem Managed-Connectivity-Anbieter InterCloud zusammengearbeitet, um den SCION-Netzwerkzugang für Sektoren mit kritischem Infrastrukturbedarf zu erleichtern, darunter Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und der öffentliche Sektor.SCION (Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks) wurde an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) entwickelt und ist eine Internet-Architektur der nächsten Generation, die auf hohe Verfügbarkeit, hohe Sicherheit und effiziente Punkt-zu-Punkt-Netzpaketübertragung abzielt und in der Schweiz zu einem Industriestandard geworden ist, insbesondere im Banken- und Gesundheitswesen. Die Schweizerische Nationalbank und SIX haben angekündigt, dass das SCION-basierte Secure Swiss Finance Network (SSFN) das bestehende Finance IPNet bis September 2024 ersetzen wird. Die Health Info Net AG (HIN), der Standard für die sichere Kommunikation im Gesundheitswesen in der Schweiz, der über 50.000 Schweizer Gesundheitsorganisationen und Ärzte verbindet, nutzt SCION seit Anfang 2023.Anapayas Einführung der virtuellen Appliance Anapaya EDGE im AWS Marketplace ermöglicht AWS-Benutzern den Zugang zum SCION-Netzwerk. Durch die Zusammenarbeit mit AWS hat Anapaya auch eine Referenzarchitektur entwickelt, die Kunden und Anbieter bei der Einrichtung von SCION-Konnektivität anleitet und eine optimierte Lösung für AWS-Kunden bietet. Für weitere technische Einblicke empfehlen wir den zugehörigen Blogbeitrag, den Sie hier (https://aws.amazon.com/de/blogs/alps/connecting-scion-networks-to-aws-environments/) finden können.Durch die Nutzung der Anapaya-Lösung, die auf AWS aufgebaut ist, bietet InterCloud seinen AWS-Kunden nun SCION-Konnektivität über Anapaya EDGE an und erhöht damit die Flexibilität und Zuverlässigkeit kritischer Infrastrukturen."Mit der SCION-Technologie können Unternehmen einen neuen Ansatz zur Überbrückung der Kluft zwischen getrennten Domänen wählen, unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private Domänen handelt. Dank dieser Partnerschaft ist eine Anapaya EDGE, die in einer AWS Virtual Private Cloud (VPC) läuft, in der Lage, ein konsistentes Sicherheitsmodell von den privat betriebenen Cloud-Ressourcen der Kunden zu jedem öffentlichen oder privaten Ziel zu bringen. Wir sind begeistert von der Kombination aus dieser fortschrittlichen Fähigkeit und der jahrzehntelangen Erfahrung von InterCloud bei der Bereitstellung von verwalteter privater Konnektivität zu Cloud-Zielen. Es ist klar, dass dies dazu beitragen kann, Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen der Kunden zu finden, um Sicherheit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit über den gesamten Datenpfad zu bieten", sagt Pierre Cérou, stellvertretender CTO bei InterCloud.Für Anapaya entspricht die Einführung von EDGE auf AWS dem Ziel, sichere globale Konnektivität anzubieten. Bisher konzentrierte sich das Unternehmen auf On-Premises-Bereitstellungen. Mit dieser Cloud-basierten Option positioniert Anapaya EDGE als wichtigen Akteur bei der digitalen Transformation. Sie ist besonders für Cloud-native Unternehmen wie Neo-Banken relevant, die die Sicherheit erhöhen wollen.Dario Colacicco, Chief Product Officer bei Anapaya Systems, sagt: "Unsere Kooperation mit AWS und InterCloud ermöglicht es uns, den Zugang von SCION zu einem breiteren Spektrum von Kunden und Branchen durch Anapaya EDGE auf AWS zu erweitern. Wir freuen uns, dass AWS der erste Cloud-Anbieter ist, der seine Unterstützung angeboten hat, so dass Kunden direkt über den AWS Marketplace auf Anapaya EDGE zugreifen können."Christoph Schnidrig, Head of Technology bei Amazon Web Services, Schweiz, fügte hinzu: "Um der Kundennachfrage nach Konnektivität mit SCION-basierten Netzwerken gerecht zu werden, freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Anapaya bei der Einführung von Anapaya EDGE im AWS Marketplace. Dies spiegelt unser Engagement wider, innovative Lösungen anzubieten, die die kritischen Bedürfnisse von Kunden in regulierten Sektoren wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Dienst erfüllen."Über AnapayaAnapaya ist ein Schweizer Scaleup, das SCION-basierte Lösungen für eine sicherere, zuverlässigere und leistungsfähigere Datenvernetzung anbietet. Die Lösungen von Anapaya geben globalen Unternehmen und Netzwerkanbietern die Möglichkeit, geschäftskritische Daten sicher, schnell und effizient über das SCION Internet zu transportieren und Informationen zwischen Unternehmensstandorten, vertrauenswürdigen Partnern und Cloud-Anbietern zu übertragen. Über sein Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern betreibt Anapaya ein Netzwerk der nächsten Generation. Zu den Kunden gehören u.a. die Schweizerische Nationalbank und SIX mit dem SSFN, das Health Info Net mit dem SSHN und die Schweizer Regierung. Anapaya wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.Über InterCloudDie globale End-to-End-Konnektivitätsplattform von InterCloud beseitigt die Komplexität bei der Bereitstellung der Cloud und gibt Unternehmen die volle Kontrolle über die Sicherheit, Souveränität und Leistung ihres kritischen Datenverkehrs - und das ganz ohne Bedenken.InterCloud arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, die globale Konnektivität zu transformieren, die Netzwerkkomplexität zu reduzieren und Wachstum und Innovation zu beschleunigen, und ist ein vertrauenswürdiger Berater für einige der weltweit führenden Marken, wenn es darum geht, die Cloud für den zukünftigen Erfolg zu nutzen.Die Plattform des Unternehmens, das über Niederlassungen in ganz Europa verfügt, wird von einem Team von Cloud-Experten unterstützt, die ihre Kunden bei der Umsetzung effektiver Strategien zur Nutzung der Cloud in ihrem gesamten Unternehmen beraten und so die globale Konnektivität zu einem Motor für die Unternehmensleistung machen.