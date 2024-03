Die anhaltende Korrektur hat den Bitcoin am Mittwochmorgen kurzzeitig unter die Marke von 61.000 Dollar gedrückt. Neben der Nervosität vor dem Zinsentscheid der Fed am Abend machen Branchenbeobachter dafür weitere Netto-Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA verantwortlich. Dafür läuft sich andernorts ein weiterer potenzieller Käufer warm.Wenn die US-Notenbank Fed am Abend die Ergebnisse ihrer zweitägigen Sitzung bekanntgibt, rechnen Marktbeobachter nicht mit Veränderungen beim Leitzins. ...

