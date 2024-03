Coinbase Aktie fällt um 8 Prozent - Bitcoin zwischenzeitlich unter 61.000 Dollar

Wenige Stunden vor der US-Notenbanksitzung notiert der Bitcoin Kurs (USD) zwischenzeitlich unter der Marke von 61.000 Dollar und verliert damit allein am Dienstag rund 9 Prozent. Zwischenzeitlich konnte sich der nach Marktgröße wichtigste Wert allerdings wieder bis auf über 64.000 Dollar erholen. Im Kielwasser büßt auch die Coinbase Aktie fast acht Prozent ihres Wertes ein.

Insbesondere die US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) am heutigen Abend dürfte wichtige Impulse für den Kryptomarkt liefern. Anleger kehren Grayscale-ETF den Rücken zu - Gebühren zu hoch Bemerkenswert bleiben zudem auch die Mittelabflüsse aus dem Grayscale-ETF, welche den Abwärtsdruck weiter forcieren könnten. Anleger könnten in preisgünstigere ETFs flüchten und weiterhin Gewinne einstreichen. Nach Zulassung der Spot-ETFs wurde der Bitcoin Trust aus dem Hause Grayscale in einen börsengehandelten Fonds (ETF) umgewandelt. Investoren bekommen weiterhin somit die Kehrseite der jüngst zugelassenen ETF-Anlagevehikel vor Augen geführt. Nach den Zuflüssen, welche die Rallye nahezu Tag für Tags aufs Neue befeuert hatten, forcieren die Abflüsse auf der Gegenseite den Abwärtsdruck.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

