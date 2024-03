DJ De Cos: Bremseffekt der EZB-Geldpolitik womöglich größer als gedacht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die starken Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wirken sich nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pablo Hernandez de Cos möglicherweise deutlicher auf die Wirtschaft aus als bisher angenommen. Für die Wachstumsaussichten sei das ein Risiko, sagte de Cos am Mittwoch in Frankfurt in der Konferenz "The ECB and its Watchers", wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. "Daher werden wir das Eintreten solcher Risiken genau beobachten und den Grad der geldpolitischen Restriktion entsprechend anpassen", sagte er.

