Tencent Holdings hat im vierten Quartal einen unerwartet niedrigen Umsatzanstieg von 7 Prozent verzeichnet, was hinter den Prognosen der Analysten zurückblieb. Der chinesische Gigant hinter der Messaging-Plattform WeChat und dem weltweit größten Unternehmen für Videospiele meldete einen Quartalsumsatz von 171 Milliarden Hongkong-Dollar (21,86 Milliarden US-Dollar), verglichen mit den erwarteten 170,8 Milliarden Hongkong-Dollar. Besonders das Kerngeschäft mit Glücksspielen litt unter einem Rückgang: In China gingen die Einnahmen um 3 Prozent zurück, während das internationale Glücksspielgeschäft stagnierte. Trotz dieses Dämpfers kündigte Tencent an, sein Programm für Aktienrückkäufe im Jahr …