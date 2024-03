Krypto-Experte: Diese 3 Altcoins könnten nach Bitcoin um bis zu x100 explodieren

Auch wenn die meisten Kryptowährungen in den letzten Tagen eine starke Korrektur hinter sich haben, sind die Prognosen langfristig bullish. Der Bitcoin-Kurs soll heuer noch weit über 100.000 Dollar steigen und davon dürften auch die meisten Altcoins wieder profitieren. Derzeit liegt die Bitcoin-Dominanz extrem hoch, was darauf hindeutet, dass schon bald die Altcoin Season losgehen dürfte, in der Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung Bitcoin outperformen. Dabei gibt es vor allem jenseits der Top 100 Coins, die ihren Wert schnell um ein Vielfaches steigern könnten. Bei den folgenden Coins sieht der Analyst Michael Wrubel, der auf Youtube über 300.000 Abonnenten hat, sogar bis zu x100 Potenzial.

Dogecoin20 ($DOGE20)

Wer den Kryptomarkt in den letzten Wochen beobachtet hat weiß, dass vor allem Meme Coins Gewinnpotenzial mit sich bringen, das man sich bei anderen Anlageklassen nur erträumen kann. Gewinne von 10.000 % und mehr sind hier keine Seltenheit. Erst kürzlich hat Book of Meme (BOME) für Aufsehen gesorgt, der zwei Tage nach dem Presale auf eine Bewertung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Wer die Chance verpasst hat, könnte mit Dogecoin20 ($DOGE20) eine Alternative finden, bei der ebenfalls eine Kursexplosion nach dem Launch erwartet wird.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

$DOGE20 ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und im Gegensatz zum originalen Dogecoin ist das Angebot hier begrenzt. $DOGE20 ist nicht inflationär aufgebaut und hat dadurch enormes Gewinnpotenzial. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die Anlegern überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Die Tatsache, dass im Vorverkauf innerhalb einer Woche fast 4 Millionen Dollar umgesetzt wurden, deutet darauf hin, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.

eTukTuk ($TUK)

Wer mit Meme Coins nichts zu tun haben will, findet auch zahlreiche Utility Token, die ihren Wert in nächster Zeit vervielfachen können und teilweise innovative Ideen verfolgen. Bei eTukTuk handelt es sich um ein Vorhaben, die Millionen von TukTuks, die vor allem in Entwicklungsländern häufig auf den Straßen zu finden sind, nach und nach zu elektrifizieren. Die kleinen Fahrzeuge stoßen für ihre Größe verhältnismäßig viel CO2 aus und belasten damit nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Bevölkerung. Mit eTukTuk könnte sich das schon bald ändern.

Jetzt eTukTuk-Website besuchen.

Der $TUK-Token ist das Herzstück des eTukTuk-Ökosystems. Um die Fahrzeuge nach und nach gegen elektrische auszutauschen, wurde nicht nur ein leistbares eTukTuk entwickelt, auch das Ladenetz soll entsprechend ausgebaut werden, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll, um auch denjenigen den Zugang zu ermöglichen, die über kein eigenes Bankkonto verfügen, wie das in vielen Teilen der Welt noch üblich ist.

Setzt sich das Projekt durch, dürfte der Wert der $TUK-Token mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur deutlich steigen, da das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage dadurch immer weiter steigen dürfte. Derzeit haben Investoren noch die Möglichkeit, $TUK im Presale zu kaufen, wobei der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass sich bis zum Handelsstart bereits ein Buchgewinn ergibt.

Jetzt $TUK im Presale kaufen.

Green Bitcoin ($GBTC)

Bei Green Bitcoin haben diejenigen, die die Gelegenheit nutzen und noch im Vorverkauf investieren wollen, nicht mehr lange Zeit, da der neue Coin innerhalb kürzester Zeit fast 7 Millionen Dollar umgesetzt hat und damit schon bald ausverkauft ist. $GBTC ist ein Token auf der Ethereum Blockchain, der sowohl von der Reichweite von Bitcoin als auch von den Vorteilen von Ethereum profitiert, weshalb Michael Wrubel auch davon überzeugt ist, dass der Kurs nach dem Launch explodieren könnte und selbst investiert hat.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Green Bitcoin ist deutlich umweltfreundlicher als Bitcoin und mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die Anlegern hohe Renditen ermöglicht. Außerdem soll noch eine Funktion eingeführt werden, bei der Anleger mit treffsicheren Bitcoin Kursprognosen zusätzliche Token verdienen können. Aufgrund der aktuellen Dynamik ist davon auszugehen, dass der Vorverkauf schon in den nächsten Tagen enden könnte und Green Bitcoin damit kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen steht. Coins, die an Bitcoin angelehnt sind, haben schon in der Vergangenheit massive Kurssteigerungen hinlegen können, was einige Analysten auch von $GBTC erwarten.

Jetzt noch für kurze Zeit Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.