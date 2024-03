Cardano News: Das ADA-Ökosystem erhält ersten Stablecoin - Was sind die Folgen?

Kritiker des Cardano-Netzwerks nannten als einen der größten Punkte häufig das Fehlen eines Stablecoins im Ökosystem. Geplant war die Einführung einer solchen Kryptowährung schon lange, denn die Entwickler von USDM planten bereits Anfang 2023 eine Veröffentlichung. Nachdem jedoch einer der großen Partner von Entwickler Mehen Finance nach einigen Verzögerungen zu einem anderen Projekt gewechselt hatte, konnte der erste Cardano-Stablecoin nicht wie geplant herausgebracht werden.

Nun ist es allerdings endlich so weit und das Cardano-Ökosystem freut sich über einen neuen, wichtigen Meilenstein in der noch recht jungen Krypto-Geschichte. Doch was genau steckt eigentlich hinter $USDM und welche Folgen hat die Einführung eines Stablecoins für Cardano-Nutzer?

Stablecoin-Launch mit einigen Verzögerungen

Bei einem Stablecoin handelt es sich um eine Kryptowährung, die im Verhältnis 1-zu-1 den Wert eines anderen Assets widerspiegelt. Dabei handelt es sich häufig um Fiat-Währungen, wie zum Beispiel den US-Dollar oder den Euro. Der Vorteil eines Stablecoins liegt darin, dass sein Wert - ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Kryptowährungen - nicht einer hohen Volatilität unterworfen ist und damit auf einem stabilen Preisniveau gehandelt werden kann. Gleichzeitig werden diese Stablecoins häufig für Käufe in der Krypto-Welt eingesetzt, sodass sie als Bindeglied zwischen der Fiat-Welt und den Kryptowährungen dienen.

Der neue $USDM-Token, der auf der Cardano-Blockchain liegt, wird 1-zu-1 durch den US-amerikanischen Dollar gestützt und funktioniert somit im Prinzip genauso wie der USDC - der US-Dollar Coin, der als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain zu finden ist.

Bereits am 17. März auf den Markt gebracht, wurden nun einige weitere Details zum langen Weg des Stablecoins bekannt. So erklärte der Mitbegründer von Mehen Finance, dass einerseits die Probleme der US-amerikanischen Banken im Jahr 2023 den gesamten Launch-Prozess stark verzögert hätten. Das Whitepaper zum Projekt wurde bereits im November 2022 veröffentlicht, inklusive der Planung eines Releases in den ersten Monaten des Jahres 2023. Nachdem im März 2023 jedoch die großen US-Banken "Silicon Valleys Bank", "Signature Bank" und "Silvergate" schließen mussten, änderten sich die Pläne ungewollt.

Hinzu kommt die Tatsache, dass der damalige Partner von Mehen Finance - eine Bank namens Cross River - die Zusammenarbeit einfach einstellte und stattdessen als neuer Partner von Circle auftrat. Circle ist der Entwickler und Betreiber des Stablecoins USDC und suchte zu dem Zeitpunkt nach neuen Partnern aus dem Bankenwesen. All dies verzögerte den Release von USDM um ein Jahr.

Wie reagiert der Cardano-Kurs auf den ersten Stablecoin?

Auch wenn die Einführung eines Cardano-Stablecoins schon lange gefordert wurde, so konnte zumindest bisher keine wirklichen Veränderungen des Cardano Preises auf Grund von USDM entstehen. Stattdessen befindet sich der ADA-Kurs seit fast einer Woche auf einer Kurskorrektur, die mittlerweile ein Minus von 20,88 % mitgebracht hat. So wird der ADA-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,6066 US-Dollar gehandelt. Dies dürfte allerdings auch an der allgemein schlechten Stimmung am Krypto-Markt liegen, die einen klaren Abwärtstrend bei allen großen Kryptowährungen in den letzten Tagen eingeleitet hat.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Klar ist jedoch auch, dass sich Cardano in einer anderen Metrik stark verbessern konnte: Im vergangenen Monat gab es über 600.000 aktiver Adressen im Cardano-Netzwerk - also Krypto-Wallets, die in diesem Zeitraum entweder Cardano-Währungen versendet oder empfangen haben. Dies entspricht einem Anstieg von beinahe 40 % im Vergleich zum vorherigen 30-Tage-Zeitraum und stellt einen neuen Jahresrekord dar.

Dies könnte einerseits auf die Einführung des ersten Stablecoins zurückzuführen sein. Andererseits konnte auch das Total Value Locked (TVL) in Bezug auf die DeFi-Protokolle des Cardano-Ökosystems signifikant ansteigen. Während das TVL im März 2023 noch bei etwa 60 Millionen US-Dollar lag, ist es innerhalb eines Jahres auf über 480 Millionen US-Dollar angestiegen.

Allgemein scheinen derzeit innovative Ideen am Krypto-Markt besonders gut anzukommen. So können Krypto-Projekte, die auf einzigartige Konzepte setzen, besonders rasant wachsen und sich über überraschend starke Zuflüsse erfreuen.

