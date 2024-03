Der Sportdaten-Anbieter Sportradar hat den Umsatz in 2023 um 20 % auf 877,6 Millionen Euro gesteigert, was auf ein Wachstum von 20 % im Rest der Welt und ein Wachstum von 30 % in den USA zurückzuführen ist. Der Gesamtgewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im Gesamtjahr 2023 auf 34,6 Millionen Euro im Vergleich zu 10,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33 % auf 166,8 Millionen Euro und lag am oberen Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Jahresprognose von 162,0 bis 167,0 Millionen Euro. Das Cash und Zahlungsmitteläquivalente stiegen zum 31. Dezember 2023 auf 277,2 Millionen Euro, und die gesamte verfügbare verfügbare Liquidität liegt per 31. Dezember ...

