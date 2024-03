Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Mittwoch, 20. März 2024 die Liechtensteiner Waldstrategie 2030+ genehmigt. Mit der Strategie sollen die richtigen Weichen gestellt werden, damit auch die künftigen Generationen von einem gesunden und widerstandsfähigen Wald profitieren können.Wesentliche Ziele der Waldstrategie 2030+Mit dem zunehmenden Verlust an Biodiversität, dem fortschreitenden Klimawandel und der mangelnden Naturverjüngung, aber auch mit dem wachsenden Druck durch Erholungssuchende steigen die Herausforderungen für den Wald. Damit unsere Wälder ihre von uns geschätzten und bedeutenden Funktionen heute und in der Zukunft erhalten können, braucht es eine Waldpflege, die auf naturnahe, arten- und strukturreiche sowie klimafitte Waldbestände ausgerichtet ist.Die Liechtensteiner Waldstrategie 2030+ baut auf dem Waldgesetz von 1991 sowie der Waldverordnung von 1995 auf und verfolgt fünf Hauptziele:1. Die Klimafitness des Waldes stärken2. Die unterschiedlichen Ansprüche der Gesellschaft an den Wald bestmöglich erfüllen3. Die biologische Vielfalt des Waldes erhalten und fördern4. Die Schutzfunktion des Waldes langfristig erhalten5. Den Wert des Waldes für den Standort Liechtenstein sichernFür die Zielerreichung ist die Zusammenarbeit aller Personen, Interessengruppen und Institutionen erforderlich, die mit dem Wald zu tun haben. Die Waldstrategie 2030+ dient dazu, die unterschiedlichen Ansprüche an den Wald besser aufeinander abzustimmen, damit gemeinsam erarbeitete Ziele bestmöglich erfüllt werden können. Sie trägt auch dazu bei, das Verständnis der Bevölkerung für das Ökosystem Wald und eine naturnahe Waldwirtschaft zu verbessern.Öffentliche Veranstaltung am 23. April 2024Die Waldstrategie 2030+ wird im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Dienstag, 23. April 2024 ab 19:00 Uhr im Saal Zuschg in Schaanwald vorgestellt. An dieser Veranstaltung wird die Bevölkerung dazu eingeladen, das Ökosystem Wald und die Bedeutung einer naturnahen Waldwirtschaft näher kennenzulernen. Dazu werden Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft verschiedene Aspekte der Waldstrategie 2030+ aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln beleuchten. Dabei wird der Fokus auf den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald liegen. So wird der Vorarlberger Förster, Waldpädagoge und Autor Jürgen-Thomas Ernst über die verblüffende Antwort der Bäume und Wälder auf den Klimawandel referieren. Anmeldungen sind bis Freitag, 19. April 2024 unter www.regierung.li/waldstrategie oder per Email an umwelt@regierung.li möglich.Die Waldstrategie 2030+ ist auf der Internetseite www.regierung.li unter Publikationen einsehbar.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMiriam Marxer, MitarbeiterinT +423 236 64 44miriam.marxer@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917235