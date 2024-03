London (www.anleihencheck.de) - Diese Woche beschloss die Bank of Japan, die Zinssätze zum ersten Mal seit 17 Jahren anzuheben, und kündigte außerdem das Ende mehrerer quantitativer Lockerungsmaßnahmen an, so Junichi Inoue, Head of Japanese Equities bei Janus Henderson Investors.Der Markt habe seit der zweiten Jahreshälfte 2023 mit der Abschaffung der Negativzinsen im Frühjahr 2024 gerechnet. Allerdings seien die inländischen Wirtschaftsindikatoren gebremst worden, und es habe geteilte Meinungen über die Frage einer Entscheidung bis zum Ende des Haushaltsjahres im März gegeben. Die in der vergangenen Woche nacheinander angekündigten Lohnerhöhungen für das neue Fiskaljahr hätten jedoch deutlich über den Erwartungen gelegen, was die Diskussionen auf der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan beeinflusst haben dürfte. ...

