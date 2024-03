Offenbar möchte Apple die KI-Software Gemini von Google für das iPhone nutzen. Es wird darüber verhandelt, auf der Basis von Gemini einige neue iPhone-Funktionen aufzusetzen. Für Alphabet wäre eine solche Kooperation ein echter Prestigeerfolg im Konkurrenzkampf mit ChatGPT und Microsoft. Für Alphabet wäre es die Umkehrung der Kapitalströme. Bislang zahlt die Tochter Google rd. 18 Mrd. $ jährlich dafür, Standardsuchmaschine in Apples Safari-Webbrowser zu sein. Für die Nutzung von Gemini dürfte eine erhebliche Lizenzgebühr in vermutlich zweistelliger Milliardenhöhe in die andere Richtung fließen. Die Verhandlungen signalisieren aber auch, dass Apple bei der Entwicklung von KI-Software nicht so weit ist, wie es CEO Tim Cook wohl lieb wäre.





