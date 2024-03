DJ Aktien Schweiz etwas fester - Lonza klarer Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach jeweils moderaten Verlusten an den vorherigen drei Handelstagen ist es am Mittwoch an der Schweizer Börse etwas nach oben gegangen. Der Leitindex SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.619 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,28 (Dienstag: 21,72) Millionen Aktien.

Übergeordnet waren die nach dem Handelsende in Europa anstehenden Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Zinskurs das Hauptthema. Im Vorfeld sorgte das eher dafür, dass sich die Akteure mit Aktienengagements zurückhielten.

Auffällige Einzelbewegungen gab es dennoch. Klarer Sieger im SMI waren Lonza mit einem Plus von 5,7 Prozent. Kurstreiber war die Nachricht, der der Chemiekonzern eine US-Produktionsstätte vom Pharmariesen Roche für 1,2 Milliarden Dollar übernimmt. Zugleich hob Lonza seine mittelfristigen Umsatzziele für 2024 bis 2026 an. Die Roche-Aktie ging 0,8 Prozent fester aus dem Tag.

Ganz am Ende im SMI fanden sich Richemont mit einem Minus von 2,2 Prozent. In ganz Europa wurden Aktien von Luxusgüterherstellern verkauft, nachdem das Branchenunternehmen Kering vor einem 10-prozentigen Umsatzrückgang im ersten Quartal gewarnt hatte, weil es für die wichtigste Marke Gucci in der Region Asien-Pazifik nicht gut läuft.

Die UBS-Aktie gab um 0,9 Prozent nach. Hier sorgte für Verkäufe, dass die Schweizer Regulierer der Bank genau auf die Finger schauen wollen und 40 Vor-Ort-Kontrollen im In- und Ausland sowie auch dieses Jahr zwei "umfangreiche Stresstests" bei der Großbank planen. Im Vordergrund stehen dabei die Risiken aus dem Integrationsprozess der Credit Suisse und die operationelle Stabilität.

In der zweiten Reihe knickten Meyer Burger um über 50 Prozent ein. Der Hersteller von Solarzellen und -modulen erhöht das Kapital; am Berichtstag wurden die alten Aktien ex Bezugsrecht gehandelt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mittlerweile rund 90 Prozent an Wert verloren. Mit der Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen rund 200 Millionen Franken zufließen, die in den Ausbau der Produktion und des Vertriebs in den USA gehen sollen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 12:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.