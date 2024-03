Die Corporación Nacional del Cobre de Chile, besser bekannt als Codelco, steht an der Spitze der Kupferproduktion auf globaler Ebene. Gegründet im Jahr 1976 durch die Nationalisierung der Kupferminen in Chile, hat sich das Unternehmen nicht nur als der größte Kupferproduzent etabliert, sondern auch als ein wesentlicher Akteur in der Bergbauindustrie. Mit seinem Hauptsitz in Santiago verfolgt Codelco das Ziel, die reichhaltigen Kupfervorkommen Chiles zu nutzen, um sowohl die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben als auch einen Beitrag zu sozialen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...